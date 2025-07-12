Директор ДШИ в Химках поучаствовала в форуме художественного образования в Ялте

На одной площадке встретились представители художественного образования со всей России, чтобы обменяться опытом и обсудить эффективные практики.

«Форум в Ялте вышел далеко за рамки формального обмена докладами. Мы обсуждали реальные вопросы — от мотивации педагогов, цифровизации документооборота и управленческой гибкости до возможностей поддержки подростков через искусство. Разговор получился живой и профессиональный. Благодарю коллег за внимание к нашему опыту и за готовность к сотрудничеству», — отметила Инна Монастырская.

Инна Монастырская представила опыт работы в Центральной детской школе искусств. Она рассказала коллегами про комплексный обзор практик и реализованных программ, участие в грантах и конкурсах, проведение культурно-просветительских мероприятий на базе учреждения, а также про успешные проекты по выявлению талантливых учеников и инновационные подходы в организации методической деятельности.

«В Подмосковье и, в частности, в нашем городе, огромное внимание уделяется развитию художественного образования, поддержке детей, творческих коллективов и культурных инициатив. Руководители школ, педагоги, администрация — это единая команда, которая работает на будущее страны. Будущее, где искусство, культура и образование остаются в центре общественного внимания», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В Химках с 20 августа по 30 сентября пройдет дополнительный набор на новый учебный год. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно на областном и федеральном сайте Госуслуг.