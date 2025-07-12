Закончился градусник. Жители Ростовской области пожаловались на жару +50

Температура воздуха в поселке Рассвет Ростовской области поднялась почти до +50 градусов. Об этом сообщил Kp.ru .

Жители региона опубликовали в соцсетях фото с зашкаливающими столбиками термометров. Некоторые пользователи пошутили, что не могут определить точную температуру, потому что у них закончился градусник. Такую отметку прибор мог показать в том случае, если он находился на открытом солнце.

Жаркая погода фиксируется и в Москве. Синоптики обещают знойные выходные — в субботу и воскресенье температура в столице превысит 30 градусов. По информации портала Mos.ru, жара начнет спадать с понедельника.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус не исключил, что в выходные в Московском регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах выпадет град. По его словам, воздух в столице прогреется до отметки в +32 — +34 градуса.