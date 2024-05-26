В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

Перовский районный суд города Москвы отправил Сергея Балтрушевича почти на два месяца в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что он призывал людей совершать теракты на территории Москвы. Его действия попали под статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 июля 2024 года», — уточнили в сообщении.

Ранее в Москве приговорили бармена к 25 годам лишения свободы за серию диверсий на железной дороге и госизмену. Его задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска.

До этого апелляционный военный суд признал законным и оставил без изменений приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге.