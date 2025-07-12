Реновацию очистной станции проведут в Любучанах

Очистные сооружения включили в план модернизации на 2028 год. В рамках крупнейшей региональной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и сферы обращения с отходами» с начала года введены в эксплуатацию 20 новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Как отмечается, накануне на одной из трех канализационных насосных станций срочно меняли насос для перекачки сточных вод, работы заняли семь часов.

«По результатам проведенного межведомственного штаба в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области принято решение о включении в план мероприятий по модернизации канализационного очистного сооружения в Любучанах в рамках государственной программы в 2028 году», — добавили в предприятии.

Кроме того, специалисты обслуживающей организации «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» планируют в 2026–2027 годах включить в государственную программу модернизации еще четыре канализационно-насосные станции в поселке Любучаны.