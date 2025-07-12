Брижит Макрон в очередной раз публично унизила мужа

На встрече с королем Карлом III президент Франции Эммануэль Макрон потянулся к своей жене Брижит, чтобы взять ее за руку, но она отпрянула. По выражению ее лица было заметно, что жест ей не понравился.

Видеозапись этого момента быстро распространилась в соцсетях и СМИ, вызвав бурную реакцию. Многие пользователи обратились к Макрону с просьбой объяснить ситуацию.

На кадрах видно, как пара идет рядом с Виндзорским замком. С ними Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Карл III и королева Камилла. Брижит идет впереди, ускоряя шаг. Макрон пытается схватить ее за руку, но не успевает, так как первая леди убирает руку, сообщило РИА «Новости».

Ранее Макрон не приняла руку своего мужа Эммануэля, когда спускалась по трапу самолета в Великобритании. В конце мая внимание СМИ привлекли отношения Макрона и его жены. А во время их визита во Вьетнам журналисты засняли, как Брижит Макрон влепила мужу пощечину.