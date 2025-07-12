Почти 200 домов подготовит к отопительному сезону муниципальная УК в Дубне

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление» в Дубне готовит многоквартирные дома к осенне-зимнему сезону. Сейчас в общей сложности организация обслуживает 180 домов.

Еще весной специалисты проверили состояние всех систем и отдельных элементов индивидуальных тепловых пунктов, в том числе в тех домах, которые недавно перешли к муниципальной управляющей компании.

«Меняем трубопроводы, которые вызывают сомнения, задвижки, краны, батареи — все, на что сделали акцент в весенний период жители домов. И плюс магистрали, которые идут в местах общего пользования», — рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» Николай Тимошенко.

Помимо этого, в каждом доме рабочие промывают системы отопления. А в ближайшее время начнут менять окна и двери. В июле запланировали работы в 15 домах.

Напомним, в этом году учреждение начало обслуживать еще 80 домов, от которых отказалась частная управляющая компания. По постановлению главы Дубны Максима Тихомирова их взяли во временное управление. Сейчас проходят общие собрания, где Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление» подтверждает статус управляющей компании.

«Мы создали муниципальную управляющую компанию, которая всегда будет на стороне жителей. Горожане видят эту работу, поэтому с каждым годом в ее управлении все больше многоквартирных домов. Со своей стороны контролируем работу по подготовке к отопительному сезону», — отметил Максим Тихомиров.