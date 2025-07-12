Плавучий дом с людьми опрокинулся под Самарой

Самодельный плавучий дом перевернулся на Волге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области.

По ее данным, спасатели вытащили из воды трех пассажиров, еще одного ищут. Судно перевернулось в Красноглинском районе примерно в 13:40.

Причина опрокидывания плавучего дома пока неизвестна. Всего на борту находились четыре человека.

Ранее лодка с рыбаками перевернулась в районе бухты Три поросенка около Владивостока. Прибывшие на место спасатели обнаружили в 300 метрах от берега трех мужчин. Их доставили на сушу в удовлетворительном состоянии. Еще одна лодка перевернулась часом ранее в бухте Щитовая. В результате погиб один рыбак.