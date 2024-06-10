Против сотрудника НИИ ФСИН возбудили уголовное дело

Фото: РИА «Новости»

Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

По факту произошедшего назначили служебную проверку. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе ФСИН.

Подробности преступления в ведомстве не раскрыли.

Сегодня стало известно, что суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

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