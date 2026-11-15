Полиция задержала в Пензе подростка по подозрению в угоне автомобиля

В Пензе несовершеннолетний, по версии полиции, угнал автомобиль, чтобы покататься, и оставил его у соседнего дома. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы, передает «Пенза-Пресс» .

В полицию обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что ночью у него угнали ВАЗ-21102, припаркованный около дома. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Юноша признал вину. По его словам, ночью во время прогулки он заметил машину с незапертой дверью и без сигнализации. Ключи находились в замке зажигания. Подросток решил покататься: завел автомобиль, совершил поездку, после чего оставил его у соседнего дома и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело. Если вина подозреваемого подтвердится, ему грозит до пяти лет лишения свободы.