Подростки напали на бездомную пенсионерку в Амурской области

В поселке Уруша Амурской области подростки напали на бездомную пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подростки заранее договорились атаковать женщину. Один из школьников подошел к женщине и ударил ее в спину. Происходящее на телефон снимала сообщница. Именно это видео и стало поводом для проверки прокуратуры: ролик разместили в интернете.

Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также работу органов системы профилактики. Одновременно проверку проводят и правоохранители, ее результаты находятся на контроле прокуратуры.

Соседка пострадавшей рассказала 360.ru, что пенсионерка живет в поселке на протяжении всей жизни. Сейчас она ночует в заброшенном доме. Куда делась ее квартира, неизвестно.

Ранее стало известно, что в столичном метро 17-летний парень ударил 16-летнюю девушку ногой по голове.