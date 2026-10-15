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    Полиция задержала троих подозреваемых в разбое в Нижнем Новгороде

    Троих ранее судимых нижегородцев заключили под стражу по делу о нападении на доставщика продуктов на улице Родионова. О происшествии рассказали в региональном управлении МВД, сообщает НИА «Нижний Новгород».

    По данным полиции, трое неизвестных сели в машину 49-летнего курьера. Угрожая ножом, они забрали из бардачка 210 тысяч рублей и скрылись на иномарке.

    Сотрудники дорожной полиции и патрульные остановили автомобиль, на котором уехали подозреваемые. В салоне находились таксист и 40-летний безработный нижегородец с судимостью. Полицейские нашли в машине нож и около 56 тысяч рублей. Водитель проходит по делу как свидетель.

    Позже оперативники установили причастность к нападению еще двух местных жителей — мужчин 35 и 42 лет. Оба ранее судимы и не работают.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Всех троих подозреваемых заключили под стражу.

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