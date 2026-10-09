ФТС раскрыла коррупционную схему со списанием утильсбора

Коррупционную схему со списанием утильсбора за транспорт пресекли в Федеральной таможенной службе. Об этом сообщили в ведомстве .

Схема долгое время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни. Недобросовестным участникам ВЭД помогали списывать утилизационный сбор с нарушением установленного порядка.

Сотрудники службы по противодействию коррупции выявили множество фактов превышения полномочий. Также установили получение взятки на сумму более 13 миллионов рублей за покровительство при незаконном перемещении автомобилей.

Возбудили пять уголовных дел о превышении полномочий и два дела о взятках. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. Причастных должностных лиц арестовали.

В доход государства обратили имущество бывших сотрудников поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 миллионов рублей.

Ранее в Пулкове задержали швейцарца, который пытался провезти через границу дорогостоящее ветоборудование.