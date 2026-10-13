Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина переобъявили в розыск

Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина переобъявили в розыск. Об этом следует из базы данных МВД России. На это обратило внимание РИА «Новости» .

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе.

Среди особых примет отмечается: «Переобъявлен», ранее Разина уже объявляли в розыск.

Накануне суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова к Разину. Он признал недействительным договор передачи исключительных прав на использование произведений. Адвокат вдовы певца рассказал, что она оспаривала договор, который продюсер переделал в своих интересах.

Разин сбежал из России сразу после возбуждения против него уголовного дела.