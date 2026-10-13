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    Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина переобъявили в розыск

    Фото: РИА «Новости»

    Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина переобъявили в розыск. Об этом следует из базы данных МВД России. На это обратило внимание РИА «Новости».

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе.

    Среди особых примет отмечается: «Переобъявлен», ранее Разина уже объявляли в розыск.

    Накануне суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова к Разину. Он признал недействительным договор передачи исключительных прав на использование произведений. Адвокат вдовы певца рассказал, что она оспаривала договор, который продюсер переделал в своих интересах.

    Разин сбежал из России сразу после возбуждения против него уголовного дела.