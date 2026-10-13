Молодой москвич отдал мошенникам ценности на 32 миллиона рублей

Житель Москвы отдал аферистам часы, украшения и деньги на сумму более 32,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

Неизвестный позвонил 21-летнему москвичу и предложил заменить домофон. Молодой человек продиктовал код из смс. Вскоре он получил сообщение о входе в личный кабинет на госпортале с номером телефона фейковой техподдержки и тут же его набрал.

Мошенник сообщил парню, что от его лица якобы выдали доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске. Чтобы спастись от преследования со стороны властей от него потребовали срочно задекларировать ценности, находящиеся в квартире.

Жертва аферистов сложил в чемодан 550 тысяч рублей, девять наручных часов и семь ювелирных изделий и передал их подъехавшему в дому человеку.

В полицию обратился 49-летний отец молодого человека. Курьера задержали, но он уже успел передать чемодан сообщнику.

Ранее в Мингосуправления Подмосковья сообщили, что мошенники начали представляться сотрудниками провайдеров.