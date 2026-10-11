Рецидивист устроил поножовщину в торговом центре Саратова

Подозреваемого в нападении с ножом на посетителя торгового центра в Заводском районе Саратова задержал полицейский патруль. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве заявили, что злоумышленник вступил в конфликт с незнакомым посетителем на торговой площадке. В ходе перепалки он достал нож и ранил оппонента. Пострадавшего забрала в больницу прибывшая на место бригада скорой помощи.

Нападавший скрылся с места происшествия, но его задержал полицейский наряд по горячим следам. В ходе допроса выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Для разбирательств его доставили в отдел полиции. В ближайшее время правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувший четверг, 8 августа, следователи Адыгеи сообщили о задержании пенсионера, подозреваемого в убийстве жены на территории детского сада. В пресс-службе республиканского главка СК заявили, что 69-летний мужчина напал на супругу с ножом и нанес несколько ударов. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.