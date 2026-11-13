360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пьяный мужчина напал на участкового в отделе полиции Сургута

    Фото: РИА «Новости»

    Пьяный житель Сургута напал на участкового в отделе полиции, а при задержании совершил суицид. Подробности 360.ru рассказала начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО — Югре Ольга Абмайкина.

    По ее словам, 24-летний мужчина пришел на участковый пункт полиции написать заявление.

    «Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного. В ходе борьбы злоумышленник завладел табельным оружием и скрылся», — сообщила Абмайкина.

    Местонахождение подозреваемого установили, на место выехал наряд полиции.

    «Увидев полицейских, разыскиваемый совершил суицид», — добавила начальник пресс-службы.

    Накануне в Санкт-Петербурге мужчина перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра, куда она пришла за помощью. До этого он регулярно избивал девушку, и она решила бросить его.

    Читайте также

    Убившего ножницами сестру москвича признали невменяемым

    Пассажирка выскочила из такси на ходу после нападения водителя в Махачкале

    СК вычислил подозреваемого в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве

    Испанский полицейский погиб при взрыве рюкзака с бомбой в жилом доме

    Стало известно состояние раненной россиянки после стрельбы в Кракове

    Грузчик разгромил магазин в Новосибирске после разрыва со своей девушкой

    пресс-служба Агентства Безопасности ГВАРДИЯ

    Прогулка с подозрительным свертком обернулась для россиянина задержанием

    Dickelbers

    Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти Соседова

    В Ленобласти злоумышленник похитил сына бизнесвумен ради выкупа

    Устроил ловушку и участвовал в поисках: главное об убийстве таксистки в Дагестане

    Житель Красноярска избил женщину и выломал молотком дверь соседки

    Завербованный аферистами дроппер избил до смерти пенсионерку и явился с повинной