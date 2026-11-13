Пьяный мужчина напал на участкового в отделе полиции Сургута

Пьяный житель Сургута напал на участкового в отделе полиции, а при задержании совершил суицид. Подробности 360.ru рассказала начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО — Югре Ольга Абмайкина.

По ее словам, 24-летний мужчина пришел на участковый пункт полиции написать заявление.

«Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного. В ходе борьбы злоумышленник завладел табельным оружием и скрылся», — сообщила Абмайкина.

Местонахождение подозреваемого установили, на место выехал наряд полиции.

«Увидев полицейских, разыскиваемый совершил суицид», — добавила начальник пресс-службы.

Накануне в Санкт-Петербурге мужчина перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра, куда она пришла за помощью. До этого он регулярно избивал девушку, и она решила бросить его.