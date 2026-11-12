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    Пассажирка выскочила из такси на ходу после нападения водителя в Махачкале

    В Махачкале таксист ударил пассажирку кулаком в лицо, и она выпрыгнула из авто

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники Кировского отдела полиции Махачкалы разбираются в конфликте между водителем такси и его пассажиркой. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.

    «Примерно в 19:40, 28-летний водитель такси в пути нанес удары 52-летней жительнице Махачкалы», — говорится в сообщении.

    Мужчину задержали. В отделе полиции таксист признался, что во время поездки между ним и пассажиркой возникла ссора. Женщина попросила его немедленно остановить автомобиль, но водитель лишь увеличил скорость. Пассажирка возмутилась и получила удар кулаком в лицо.

    Женщина на некоторое время замерла, дождалась, пока водитель снизит скорость, открыла дверь и выпрыгнула из салона автомобиля во время движения. Она получила травмы.

    «Женщине оказали медицинскую помощь. В причинах и обстоятельствах инцидента полицейским еще предстоит разобраться», — заключили в ведомстве.

    Ранее в Москве задержали подозреваемую в убийстве женщины-таксистки в Дагестане

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