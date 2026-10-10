В Петербурге мать пыталась убить сына уксусом и утопить его

В Петербурге женщина пыталась жестоко убить собственного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, днем 8 октября она пришла с мальчиком 2014 года рождения к Дудергофскому озеру. Там она силой влила ребенку в рот 70% уксус, а затем облила ему лицо.

После этого женщина окунула сына в воду и ушла, не став помогать. Мальчик смог сам выбраться из воды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего при отягчающих обстоятельствах.

Обвинение ей предъявили 9 октября. Вину она признала частично. Красносельский районный суд отправил ее под стражу до 8 декабря.

Ранее в Забайкальском крае задержали женщину, которая до смерти замучила годовалую дочь. Она сломала девочке руку, вливала ей в рот уксус, а затем сдирала с ребенка обожженную кипятком кожу.