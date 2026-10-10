360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Петербурге мать пыталась убить сына уксусом и утопить его

    Фото: РИА «Новости»

    В Петербурге женщина пыталась жестоко убить собственного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    По версии следствия, днем 8 октября она пришла с мальчиком 2014 года рождения к Дудергофскому озеру. Там она силой влила ребенку в рот 70% уксус, а затем облила ему лицо.

    После этого женщина окунула сына в воду и ушла, не став помогать. Мальчик смог сам выбраться из воды.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего при отягчающих обстоятельствах.

    Обвинение ей предъявили 9 октября. Вину она признала частично. Красносельский районный суд отправил ее под стражу до 8 декабря.

    Ранее в Забайкальском крае задержали женщину, которая до смерти замучила годовалую дочь. Она сломала девочке руку, вливала ей в рот уксус, а затем сдирала с ребенка обожженную кипятком кожу.

    Читайте также

    Москвичку, утопившую сына в ванной, приговорили к 17 годам колонии

    прокуратура Москвы

    В Набережных Челнах мать заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери

    Суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве ребенка в Подмосковье

    Москвичку, утопившую сына в ванной, приговорили к 17 годам колонии

    прокуратура Москвы

    В Набережных Челнах мать заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери

    Суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве ребенка в Подмосковье