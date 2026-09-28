Ушла пить кофе с рецидивистом: что известно об убийстве россиянки в Абхазии
В Абхазии местный житель расправился с туристкой из Оренбургской области: 25-летний продавец фруктов задушил девушку и бросил ее тело в кустах. Подробности — в материале 360.ru.
Что известно об убийстве россиянки в Абхазии в сентябре 2026 года
Об убийстве россиянки Амины в Гаграх сообщило МВД Абхазии. К правоохранителям обратились родственники девушки.
«По предварительным данным, жительница Оренбургской области 2000 года рождения отдыхала с подругой. Двадцать четвертого сентября они должны были уехать, но она приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», — рассказали в пресс-службе министерства.
Позже сотрудники МВД задержали Эдгара Абухбу — он признался в расправе над девушкой. Вечером 23 сентября мужчина встретился с Аминой, затем пара уехала на такси в его съемное жилье в селе Псахара.
На почве возникшей ссоры Абухба задушил девушку. Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, утром 24-го числа он одолжил у знакомого машину, после чего погрузил тело убитой и вывез в район Бзыбского ущелья, где намеревался утопить.
МВД Абхазии
Однако в итоге Абухба просто оставил завернутое в покрывало тело в кустах у проселочной дороги, а телефон и вещи жертвы выбросил в мусорные контейнеры.
Мать девушки во время ее поисков рассказывала, что последнее сообщение от дочери получила 23 сентября. Подруга Амины обнаружила, что та не вернулась в арендованную квартиру.
«Ее в комнате не было, остались вещи и паспорт. Она только с телефоном ушла. И все», — поделилась женщина в беседе с 360.ru.
C Абухбой Амина познакомилась за два дня до своего исчезновения. Подруга девушки рассказала матери убитой, что тот звал туристок на кофе.
«Они были в горах, спустились, он позвал их пить кофе. <…> [Подруга] уснула, и в это время она ушла. Может, они обменялись телефонами, может, позвал. Никто ничего не знает», — привел рассказ женщины РЕН ТВ.
Кто такой Эдгар Абухба
Эдгар Абухба — продавец фруктов. По данным телеграм-канала Baza, после знакомства у него с Аминой завязалась переписка.
«Подруга отговаривала Амину встречаться с местным жителем и предупреждала, что они находятся в чужой стране, такая встреча может быть опасной. Несмотря на это, девушка все же отправилась к нему домой. После этого связаться с ней не удалось», — указали авторы поста.
Мать девушки отмечала в беседе с РЕН ТВ, что торговец фруктами с самого начала подтвердил, что видел ее дочь, но заявил, будто бы она выпила кофе в магазине и куда-то ушла.
Оказалось, что это не первое преступление Абухбы. В возрасте 17 лет он избил, ограбил и изнасиловал туристку. Верховный суд Абхазии отпустил преступника досрочно из колонии строгого режима.
В июле 2019 года Эдгар познакомился с россиянкой в Сухуме, отвел на территорию сгоревшего здания, избил и изнасиловал. Он украл у пострадавшей ювелирные изделия, телефон и деньги.
«С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э. Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны», — подчеркнули в МИД России.
В министерстве добавили, что этот резонансный случай говорит о снисходительном отношении правосудия в Абхазии к преступлениям и приговорам.
«Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — заключили дипломаты.
В Сети отреагировали на произошедшее неоднозначно: одни призвали отдать насильника на растерзание родственникам, другие решили, что девушка сама виновата в случившемся.
«Подруга оказалась умней. Не поехала к нему. Иначе было бы два трупа», — предположили комментаторы.