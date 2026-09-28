Сегодня 14:30 Ушла пить кофе с рецидивистом: что известно об убийстве россиянки в Абхазии Фото: соцсети, 360.ru/ / Пресс-служба МВД Криминал

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В Абхазии местный житель расправился с туристкой из Оренбургской области: 25-летний продавец фруктов задушил девушку и бросил ее тело в кустах. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об убийстве россиянки в Абхазии в сентябре 2026 года Об убийстве россиянки Амины в Гаграх сообщило МВД Абхазии. К правоохранителям обратились родственники девушки. «По предварительным данным, жительница Оренбургской области 2000 года рождения отдыхала с подругой. Двадцать четвертого сентября они должны были уехать, но она приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», — рассказали в пресс-службе министерства. Позже сотрудники МВД задержали Эдгара Абухбу — он признался в расправе над девушкой. Вечером 23 сентября мужчина встретился с Аминой, затем пара уехала на такси в его съемное жилье в селе Псахара.

На почве возникшей ссоры Абухба задушил девушку. Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, утром 24-го числа он одолжил у знакомого машину, после чего погрузил тело убитой и вывез в район Бзыбского ущелья, где намеревался утопить. МВД Абхазии

Однако в итоге Абухба просто оставил завернутое в покрывало тело в кустах у проселочной дороги, а телефон и вещи жертвы выбросил в мусорные контейнеры. Мать девушки во время ее поисков рассказывала, что последнее сообщение от дочери получила 23 сентября. Подруга Амины обнаружила, что та не вернулась в арендованную квартиру. «Ее в комнате не было, остались вещи и паспорт. Она только с телефоном ушла. И все», — поделилась женщина в беседе с 360.ru.

Фото: Пресс-служба МВД

C Абухбой Амина познакомилась за два дня до своего исчезновения. Подруга девушки рассказала матери убитой, что тот звал туристок на кофе. «Они были в горах, спустились, он позвал их пить кофе. <…> [Подруга] уснула, и в это время она ушла. Может, они обменялись телефонами, может, позвал. Никто ничего не знает», — привел рассказ женщины РЕН ТВ.

Кто такой Эдгар Абухба Эдгар Абухба — продавец фруктов. По данным телеграм-канала Baza, после знакомства у него с Аминой завязалась переписка. «Подруга отговаривала Амину встречаться с местным жителем и предупреждала, что они находятся в чужой стране, такая встреча может быть опасной. Несмотря на это, девушка все же отправилась к нему домой. После этого связаться с ней не удалось», — указали авторы поста. Мать девушки отмечала в беседе с РЕН ТВ, что торговец фруктами с самого начала подтвердил, что видел ее дочь, но заявил, будто бы она выпила кофе в магазине и куда-то ушла. Оказалось, что это не первое преступление Абухбы. В возрасте 17 лет он избил, ограбил и изнасиловал туристку. Верховный суд Абхазии отпустил преступника досрочно из колонии строгого режима.

Фото: Пресс-служба МВД

В июле 2019 года Эдгар познакомился с россиянкой в Сухуме, отвел на территорию сгоревшего здания, избил и изнасиловал. Он украл у пострадавшей ювелирные изделия, телефон и деньги. «С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э. Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны», — подчеркнули в МИД России. В министерстве добавили, что этот резонансный случай говорит о снисходительном отношении правосудия в Абхазии к преступлениям и приговорам. «Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — заключили дипломаты.

Фото: Пресс-служба МВД