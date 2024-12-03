Москвич по заданию преступников с Украины устроил нарколабораторию в Егорьевске
Оперативники управления ФСБ по Москве и Московской области пресекли незаконную деятельность подпольной лаборатории по производству мефедона в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Силовики установили, что действия москвича курировали неустановленные пока лица с Украины. По их заданию он арендовал дачный дом в Егорьевске, который оборудовал под лабораторию по производству наркотиков.
Прекурсоры для синтезирования мефедрона мужчина получал в закладках в лесных массивах региона через украинских кураторов. За изготовление наркотика мужчина получал зарплату, но основной доход шел организаторам за рубежом.
В ходе обыска правоохранители изъяли 2000 литров прекурсоров и 50 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы.
Против наркодельца завели уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств
в особо крупном размере по предварительному сговору».
Ранее несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом.