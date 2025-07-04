Патриотический фестиваль «Гордость поколений» прошел в Ногинске

Летние дни в Богородском округе становятся местом встречи для патриотических мероприятий, где ветераны и молодое поколение находят общий язык. В Центральном парке Ногинска 3 июля прошел фестиваль, посвященный Дню ветеранов боевых действий.

Событие собрало множество людей, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину. В округе проживает немало участников локальных конфликтов, их героизм вдохновляет молодежь, которая готова продолжить дело защитников. Участники праздника смогли услышать личные истории ветеранов, вернувшихся из зоны СВО, и узнать о преданности и мужестве этих людей.

Для гостей подготовили разнообразную программу. В парке были выставлены экспозиции с образцами современного вооружения и военной техники. Все желающие смогли испытать свою меткость в тире. Волонтеры организовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей и сбору наборов для военных. Спортивная площадка привлекала любителей активного времяпрепровождения, а полевая кухня угощала всех горячей гречневой кашей и чаем.

Завершением фестиваля стало торжественное чествование ветеранов и концерт, на котором звучали как классические песни военных лет, так и современные композиции о России, ее героях и ценностях. Показ военной драмы «Свои. Баллада о войне» стал эмоциональной кульминацией, демонстрируя силу духа и верность.