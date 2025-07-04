Ветеран боевых действий Тамара Пластун провела урок мужества для детей в Ногинске

В детском лагере «Дружный», расположенном при Центре образования № 83, прошла значимая встреча с ветераном войны в Афганистане Тамарой Пластун. Мероприятие стало настоящим уроком мужества для юных воспитанников.

Тамара Пластун, пережившая тяжелые испытания на поле боя, рассказала детям о героизме советских солдат и офицеров. Ее воспоминания не ограничивались только боевыми моментами, но также содержали глубокие мысли о долге, чести и верности. Ветеран осветила различные этапы военной истории, начиная с Афганистана и заканчивая современными конфликтами, подчеркивая неизменную смелость российских воинов.

В процессе общения акцент был сделан на важности человеческих ценностей: дружбы, поддержки и взаимовыручки. Завершилась встреча просмотром патриотического видеоклипа «За жизнь, за Россию», исполненного самой Тамарой Пластун. Трогательное выступление вызвало у детей глубокие эмоции, и в знак благодарности они вручили ветерану цветы.