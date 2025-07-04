Поднятая дамба уберегла Петербург от наводнения

Обрушившийся на Санкт-Петербург ураганный ветер погнал на город воду с Финского залива, но сработавший комплекс защитных сооружений не допустил затопления Северной столицы. Об этом в комментарии 360.ru заявил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Он подчеркнул, что если бы не поднятая дамба, то в городе могло произойти второе за 160 лет наводнение.

«Дамбу закрыли, поэтому наводнения не будет. Но то, что оно могло бы произойти, точно», — заявил Колесов.

Синоптик добавил, что вода могла подняться до уровня 180-190 сантиметров, что для большей части Санкт-Петербурга неопасно, ведь за последние годы город возвысился над сушей.

«Опасным считается подъем воды на два метра 10 сантиметров, а при 2,5 метра началось бы затопление набережной. В исторической части города много подвалов, где открыты парикмахерские ателье. Туда вода могла бы попасть, а до двух метров ничего не произойдет», — добавил Колесов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга добавил, что сейчас большую опасность представляет сильный ветер, который роняет деревья и рекламные щиты в городе. Поэтому жителям необходимо защитить себя от этого урагана. Колесов добавил, что непогода продолжит бушевать до 13:00 — 14:00, а после порывы ветра начнут ослабевать.