Несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом

В Москве патрульный под угрозой наказания по «наркотической» статье вынудил несовершеннолетнюю девушку заняться с ним сексом. В результате его самого, напарника и двух руководителей ОМВД Коптево отправили в отставку. Такое решение принял глава столичного ГУ МВД Олег Баранов после служебной проверки.

Вечером 23 ноября два сотрудника патрульно-постовой службы задержали возле Тимирязевского парка 17-летнюю девушку. Они предположили, что она делала закладку. Один из полицейских выдвинул ей условие — в обмен на интим он не отвезет ее в отдел, чтобы привлечь к ответственности по статье 228 УК России. Его напарник ничего не предпринял.

Девушка уединилась с патрульным на несколько минут, а потом ушла и сама обратилась в полицию. Служба внутренней безопасности провела служебную проверку. В результате оба сотрудника ППС, начальник ОМВД Коптево и его заместитель — командир роты лишились работы. Оперативники передали собранные материалы в Следком.

Другой «оборотень в погонах» получил пять лет колонии за вымогательство денег у московского бизнесмена. Он предлагал откупиться от возбуждения уголовного дела.