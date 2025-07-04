Юнармейцы Богородского округа прошли военно-патриотические сборы в Шаховской

Юнармейцы из МБУ «Центр допризывной подготовки молодежи» Богородского округа и Центра образования № 29 приняли участие в пятидневных сборах, состоявшихся в Шаховской. Это мероприятие организовали, чтобы развить военно-патриотические навыки и дух.

Сборы начались в День Героя СВО, что придало событию особую значимость. На открытии присутствовали представители местной администрации и партии «Единая Россия», которые поздравили участников и пожелали им успехов в обучении и развитии.

Основная задача сборов заключалась не только в освоении практических навыков, но и в социализации подростков. Участников разделили на смешанные отряды, состоящие из ребят из различных муниципалитетов, что способствовало быстрому налаживанию контактов и дружеских отношений.

Программа была насыщенной: юнармейцы проходили тактическую и огневую подготовку, изучали основы первой помощи и строевую подготовку. Кроме того, для них организовали военно-спортивные игры и встречи с ветеранами, которые делились своим опытом и вдохновляли молодежь.

Эти сборы стали важным шагом в формировании духа единства и патриотизма среди участников, способствуя их личностному росту и укреплению командных навыков.