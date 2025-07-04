Гражданина Эквадора задержали в Санкт-Петербурге за сбыт крупных партий кокаина

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге приезжего из Эквадора за попытку продать 23 килограмма кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по городу и области.

Силовую поддержку им оказали сотрудники Росгвардии. Иностранца задержали, против него возбудили уголовное дело.

Мужчина рассказал, что контрабанду наркотиков организовали его друзья, а в его задачи входило только передать кокаин покупателю. У него изъяли 23 брикета по килограмму вещества в каждом. ФСБ также опубликовала кадры оперативной съемки.

Ранее власти Перу выдали России ливанского наркоторговца, который сбежал в Южную Америку 10 лет назад от уголовного преследования по статье о контрабанде и покушении на незаконный сбыт 89 килограммов кокаина.