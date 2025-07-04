Юлия Просянникова из Дмитрова вошла в топ лучших управленцев Подмосковья

Церемония награждения победителей 17-го конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» прошла в Доме Правительства Подмосковья. Дмитровский округ представляла начальник отдела организационного обеспечения и взаимодействия с общественными организациями администрации муниципалитета Юлия Просянникова.

За звание лучших боролись представители 42 муниципалитетов, а в финал вышли 27 специалистов. Конкурс проводился по девяти номинациям, охватывающим ключевые сферы муниципального управления: от экономики и ЖКХ до социальной политики и градостроительства.

Специалист из Дмитрова впервые участвовала в конкурсе такого уровня. Она соревновалась в номинации «Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения». Выход в финал стал для Юлии Просянниковой значимым профессиональным достижением.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил Юлию Просянникову с успешным выходом в финал такого престижного конкурса. «Это признание высокого профессионализма. Желаю достижения новых высот и успешного решения всех поставленных задач», — пожелал финалистке Михаил Шувалов.