Мать ответит за дочь. В Крыму 10-летняя девочка дискредитировала армию России

МВД: 10-летняя школьница из Крыма выложила ролик в Сети с дискредитацией ВС РФ

Школьницу из Крыма уличили в дискредитации российской армии. Об этом сообщили в республиканском главке МВД .

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России „Сакский“ выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение государственного флага России», — указали в ведомстве.

Из-за того, что девочке всего 10 лет, к административной ответственности привлекут ее мать. В отношении 38-летней женщины составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Недавно на рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*) составили протокол по делу о дискредитации российской армии. Материалы поступили в Тверской суд Москвы. Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*Noize MC (Иван Алексеев) — признан иноагентом в России.