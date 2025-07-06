Врачи в России начали сообщать в полицию об опасных пациентах

Опасных для окружающих психических больных возьмут на карандаш. Врачи в России получили право выявлять таких пациентов и сообщать в полицию, сообщил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами», — сказал он.

Врачей обязали сообщать в правоохранительные органы о пациентах, чье поведение может навредить окружающим, и ставить на интенсивное диспансерное наблюдение. Огуль заявил, что это позволит защитить окружающих и помочь больным. Минздрав, по его словам, утвердил четкие критерии опасных больных.

Ранее с Красной площади увезли мужчину, который вел себя неадекватно и требовал встречи с президентом России. Его определили в психиатрическую больницу.