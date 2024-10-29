На Noize MC составили протокол за дискредитацию армии России

ТАСС: суд в Москве получил протокол на Noize MC о дискредитации ВС РФ

В Тверской суд Москвы поступили материалы административного дела против рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) о дискредитации российской армии. Информацию об этом опубликовал ТАСС .

«В Тверском районном суде столицы зарегистрирован административный материал в отношении Алексеева*, которому столичная полиция вменяет совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3. КоАП РФ», — указали в суде.

Правоохранители усмотрели в одном из публичных сообщений рэпера дискредитацию российских войск. Если его признают виновным, Noize MC* грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

Летом музыкант выступил в Валенсии в футболке с надписью «Азов»**. Своей выходкой он сорвал аплодисменты украинских патриотов.

*Noize MC (Иван Алексеев) — признан иноагентом в России.

**«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.