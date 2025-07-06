«Вибрирующий красавчик». Жена Петросяна рассказала, как продлевает молодость

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поделиться с подписчиками советами, как сохранить молодость кожи лица. Она записала видео для поклонников, опубликовав его в Instagram*.

По словам Брухуновой, мягкие вибрации помогают ей оставаться свежей и сияющей. При этом молодая мать продемонстрировала на камеру некоторые манипуляции.

«Слышите? Вибрирует красавчик. Это один из моих любимых режимов», — рассказала она.

По ее словам, если нанести сыворотку на водной основе и затем методично водить вибрирующим косметологическим аппаратом по лицу. Она добавила, что аппарат «вибрирует достаточно нежно».

Брухунова отметила, что такие манипуляции помогают коже регенерировать и выводить токсины из организма. Но все показывать не стала, что не напугать своим видом подписчиков, так как это зрелище не для слабонервных.

Ранее супруга Петросяна похвасталась в соцсетях букетом пионов, которые ей подарил юморист.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.