«Вибрирующий красавчик». Жена Петросяна рассказала, как продлевает молодость
Брухунова показала вибрирующий аппарат для сохранения молодости кожи лица
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поделиться с подписчиками советами, как сохранить молодость кожи лица. Она записала видео для поклонников, опубликовав его в Instagram*.
По словам Брухуновой, мягкие вибрации помогают ей оставаться свежей и сияющей. При этом молодая мать продемонстрировала на камеру некоторые манипуляции.
«Слышите? Вибрирует красавчик. Это один из моих любимых режимов», — рассказала она.
По ее словам, если нанести сыворотку на водной основе и затем методично водить вибрирующим косметологическим аппаратом по лицу. Она добавила, что аппарат «вибрирует достаточно нежно».
Брухунова отметила, что такие манипуляции помогают коже регенерировать и выводить токсины из организма. Но все показывать не стала, что не напугать своим видом подписчиков, так как это зрелище не для слабонервных.
Ранее супруга Петросяна похвасталась в соцсетях букетом пионов, которые ей подарил юморист.
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