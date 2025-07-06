В Забайкалье самолет с парашютистами совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» в Читинском района Забайкалья. Из-за жесткой посадки пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — заявили спасатели.

К месту ЧП выехали 37 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. На борту самолета летели 10 пассажиров и один пилот, из них шесть человек пострадали.

Другой самолет совершил вынужденную посадку в Ленобласти. Он приземлился в Ломоносовском районе возле трассы А-120. На борту находились три человека, в том числе собственник воздушного судна. Началась доследственная проверка.