Жителю Кузбасса предъявили обвинение в похищении ребенка

В Кемеровской области мужчине предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, вечером 24 августа обвиняемый находился во дворе дома на улице Тушинской в Новокузнецке. Там он увидел незнакомого пятилетнего мальчика и под вымышленным предлогом увел его к себе в квартиру.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Ребенка передали родителям.

Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Мужчине вменяют обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Ранее 360.ru показывал кадры, как мужчина унес ребенка, взяв на руки.