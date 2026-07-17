В Казани начался суд над группой похитителей, нападавших на молодых людей

В Советском районном суде Казани стартовал процесс над четырьмя местными жителями. Их обвиняют в серии похищений, разбоях и вымогательстве, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Об этом написал «ФедералПресс» .

По данным следствия, злоумышленники выслеживали жертв у крупных торговых центров города. Для своих преступлений они использовали автомобиль Haval Jolion. Поймав жертву, преступники увозили людей в безлюдные места, где избивали и грабили.

Один из эпизодов связан с нападением на молодого человека возле магазина «Лента». Угрожая пострадавшему, злоумышленники заставили его сесть в салон кроссовера Haval Jolion. Затем жертву отвезли в безлюдное место, где отобрали телефон и одежду. Общий ущерб составил 162 тысячи рублей. В другом случае фигуранты дела похитили смартфон.

Обвиняемые предстанут перед судом по пунктам «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).