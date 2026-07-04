В Петербурге банда похитителей получила тюремные сроки

В Петербурге восьмерых мужчин осудили за похищение человека и вымогательство, сообщили «Петрограду» в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, злоумышленники спланировали похищение, чтобы получить деньги от жертвы. Они рассчитывали, что мужчина не обратится в правоохранительные органы.

В мае 2024 года нападавшие избили мужчину, насильно посадили его в машину и вывезли в лесной массив на территории одного из садоводств Петербурга. Угрожая пневматическим пистолетом, преступники потребовали 80 тысяч рублей.

Жертве удалось занять деньги у знакомого, и он перевел злоумышленникам 50 тысяч рублей. Получив деньги, похитители отпустили мужчину, а сумму распределили между собой.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденные должны выплатить потерпевшему 800 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда.