Бывшая жена франчайзи «Инвитро» Каута обвинила его в похищении ребенка и угрозах

Видео с сыном на цепи, которого она не видела полтора месяца, напугало бывшую жену франчайзи медицинской компании «Инвитро» Андрея Каута Валерию. В комментарии 360.ru она рассказала, что на время бракоразводного процесса привозила к супругу младших детей, но один раз он не захотел их возвращать. По ее словам, дочь ей удалось вытащить только через 10 дней, а сын до сих пор остается с Каутом, который всячески настраивает ребенка против нее.

Хотела сохранить отношения детей с отцом

Валерия заявила, что подала на развод из-за жестокого обращения мужа. По ее словам, от действий Каута пострадала не только она, но и все трое детей. «Я пыталась сохранить семью, пыталась договориться с мужем, как-то наладить отношения, урезонить, потому что он человек очень вспыльчивый, эмоциональный, резкий, агрессивный», — заявила собеседница 360.ru. Она подчеркнула, что старшая дочь, хорошо запомнившаяся поведение Каута, отказалась от общения с отцом. Поэтому Валерия привозила к бывшему мужу только младшую дочь и среднего сына. «Я пыталась, по глупости, видимо, своей, чтобы они сохранили отношения с отцом хоть какие-то», — добавила Валерия. Женщина подчеркнула, что в последний раз младшую дочь ей пришлось забирать силой, после того как Каут удерживал ее на протяжении 10 дней. После того случая она стала привозить к бывшему мужу только среднего сына.

«На сегодняшний день я его не видела полтора месяца. Он находится у отца, и, так как вопрос определения детей у нас еще находится в суде и нет никакого регламента, я никак не могу его забрать у него», — подчеркнула Валерия.

Фото: 360.ru

Она добавила, что бывший муж обрабатывает ребенка, настраивает против нее, рассказывает лживые вещи. По ее словам, два дня назад Каут встретил ее после родительского собрания у старшей дочери и требовал отдать ему всех детей. «Не пускал меня домой, требовал и говорил: „Пока не отдашь мне дочерей, я тебя не отпущу“, — грозил, что вызовет полицию, чтобы из меня выбили показания, где находятся девочки», — добавила Валерия. По ее словам, пока идет судебное разбирательство, Каут имеет право удерживать сына. Не вмешивается ни опека, ни полиция. Но в каком состоянии вернется ребенок после такой психологической обработки? «Плюс ко всему сейчас он живет с новой женщиной, что для меня абсолютно неприемлемо. Сын находится с незнакомкой и отцом, который снимает на видео, как ребенок на цепи играет в собачку. Но это не игра. Не может нормальный здравомыслящий родитель так играть с ребенком», — добавила Валерия. Она отметила, что намерена через суд добиваться того, чтобы дети остались с ней и в идеале полностью запретить их общение с отцом, который не привнес в их воспитание ничего хорошего.

Видео возмутило даже судью

Представляющая интересы Валерии адвокат Ольга Лукманова в комментарии 360.ru рассказала, что Каут начал вести себя неадекватно сразу после начала бракоразводного процесса по суду. Она подчеркнула, что ее клиентка не просто так решила расстаться с супругом, а из-за его неадекватного поведения. «Мог взять молоток, разбить кухню, ванную комнату, плитку, стиральные машинки. В общем, хулиганил очень сильно при детях. А потом он присылает Валерии видео, где мальчик сидит на цепи», — заявила Лукманова. Она добавила, что эти кадры даже показали судье, но Каут заявил, что это всего лишь игра. «Судья спросила: „У вас что, ребенок — собака, что ли? Что вы так с ним играетесь? Вы что, ребенка за собаку считаете?“ Даже судья была возмущена», — подчеркнула адвокат.

Фото: 360.ru

Лукманова подтвердила рассказ Валерии, что ее бывший муж полностью ограничил общение с сыном. Она даже передала мальчику телефон, чтобы он ей звонил. Но Каут жестко контролирует мальчика.

«Она спрашивала, почему сын не берет трубку. Он говорит: „Он не хочет с тобой разговаривать, он не хочет с тобой гулять“», — пояснила защитник. По ее словам, только вчера мальчик сам позвонил маме. Сначала он сказал, что видео с цепью — это просто игра с папой, а в конце разговора расплакался и сказал, что сильно скучает по младшей сестре и маме. «Поэтому мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время ребенка заберем. Там психическое такое давление на него идет, моральное истязание, я бы сказала», — заявила Лукманова. Адвокат отметила, что попытки добиться какой-то реакции от ПНД или полиции никакого эффекта не дали и только после того, как видео с мальчиком на цепи оказалось в Сети, сотрудники опеки начали действовать.

Кто обратил внимание на скандал с Каутом?