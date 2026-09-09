Мужчина похитил 49-летнюю петербурженку из-за неразделенной любви

По данным следствия, 54-летний мужчина, испытывавший сильные чувства к женщине, организовал ее похищение в конце марта. Злоумышленник вместе с 40-летними сообщником и знакомой подкараулил жертву у дома на Московском проспекте. Угрожая ножом, они посадили ее в машину и увезли в подмосковный Чехов.

Удерживая пленницу в своей квартире, организатор надеялся добиться от нее взаимности. Однако женщина воспользовалась невнимательностью похитителей, сбежала и обратилась в полицию.

Всех троих задержали сотрудники уголовного розыска Петербурга при поддержке Росгвардии. Против них возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

В начале августа в Новосибирске четверо россиян похитили 45-летнего мужчину и вымогали у него 400 тысяч рублей.