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    Мужчина похитил 49-летнюю петербурженку из-за неразделенной любви

    Фото: РИА «Новости»

    Неразделенная любовь стала причиной похищения 49-летней петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Северной столицы.

    По данным следствия, 54-летний мужчина, испытывавший сильные чувства к женщине, организовал ее похищение в конце марта. Злоумышленник вместе с 40-летними сообщником и знакомой подкараулил жертву у дома на Московском проспекте. Угрожая ножом, они посадили ее в машину и увезли в подмосковный Чехов.

    Удерживая пленницу в своей квартире, организатор надеялся добиться от нее взаимности. Однако женщина воспользовалась невнимательностью похитителей, сбежала и обратилась в полицию.

    Всех троих задержали сотрудники уголовного розыска Петербурга при поддержке Росгвардии. Против них возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

    В начале августа в Новосибирске четверо россиян похитили 45-летнего мужчину и вымогали у него 400 тысяч рублей.