«Сон для слабаков»: поиски пропавших в Кызыле девочек не прекращаются ни на минуту

Поиски двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, ведутся и днем, и ночью. Об этом рассказала 360.ru волонтер поисково-спасательного отряда «СаяныСпас» Олеся.

«Сон для слабаков… Сейчас приезжал министр внутренних дел по Тыве, похвалил», — заявила она.

Волонтер предоставила кадры с генерал-майором полиции Юрием Завьяловым. Офицер рассказал, что в регионе организованы оперативные штабы, которыми руководит вице-премьер Шолбан Сендаш. Один из штабов работает в школе номер 12, где их могли видеть в роковой день.

Следственный комитет рассматривает три версии произошедшего — несчастный случай на воде, похищение и самоубийство. На берегу Енисея нашли телефоны и обувь одной из девочек.

Накануне местная шаманка заявила, что пропавших могут удерживать в частном доме в Кызыле, но ворвавшиеся туда люди так никого и не обнаружили.