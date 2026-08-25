Житель Кузбасса похитил пятилетнего ребенка

В Новокузнецке задержали подозреваемого в похищении пятилетнего мальчика

Следователи задержали ранее судимого жителя Новокузнецка, которого подозревают в похищении пятилетнего ребенка. Следственное управление СК России по Кемеровской области завело уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, вечером 24 августа мужчина находился во дворе дома на улице Тушинской. Там он увидел незнакомого мальчика и под вымышленным предлогом увел его в квартиру.

Личность подозреваемого силовики установили в кратчайшие сроки. При поддержке бойцов Росгвардии его задержали, а ребенка вернули родителям.

СК проводит с задержанным процессуальные действия. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Следствие устанавливает полную картину произошедшего. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Приморье арестовали одного из трех обвиняемых в похищении школьника.