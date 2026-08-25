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    Житель Кузбасса похитил пятилетнего ребенка

    В Новокузнецке задержали подозреваемого в похищении пятилетнего мальчика

    Следователи задержали ранее судимого жителя Новокузнецка, которого подозревают в похищении пятилетнего ребенка. Следственное управление СК России по Кемеровской области завело уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

    По версии правоохранителей, вечером 24 августа мужчина находился во дворе дома на улице Тушинской. Там он увидел незнакомого мальчика и под вымышленным предлогом увел его в квартиру.

    Личность подозреваемого силовики установили в кратчайшие сроки. При поддержке бойцов Росгвардии его задержали, а ребенка вернули родителям.

    СК проводит с задержанным процессуальные действия. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы.

    Следствие устанавливает полную картину произошедшего. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

    Ранее в Приморье арестовали одного из трех обвиняемых в похищении школьника.