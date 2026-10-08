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    Двое россиян похитили и несколько лет удерживали в рабстве 18 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Во Владимире двое мужчин годами наживались на рабском труде 18 человек. Теперь они предстанут перед судом, сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

    По данным следствия, 33-летние уроженцы Ивановской области и Ковровского района Владимирской области с июля 2022 по сентябрь 2025 года обратили в рабство 18 человек. Обвиняемые целенаправленно искали людей без устойчивых социальных связей в трех регионах.

    Предприимчивая парочка отметилась в Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Они привозили рабов во Владимир, где отбирали у них удостоверяющие личность документы. Люди трудились разнорабочими на одном из предприятий города, но зарплату за них получали обвиняемые.

    В СК добавили, что своих жертв они поселили в нежилой ветхий многоквартирный дом на улице Фейгина. Обеспечивали продуктами и предметами первой необходимости, но при этом полностью контролировали местонахождение работников — никуда не выпускали и сопровождали на работу и обратно. Также применяли насилие против несговорчивых.

    Возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда. Обвиняемые признали свою вину частично. Материалы уголовного дела направят в суд.

    Ранее в Москве активисты фонда «Альтернатива» совместно с полицией помогли спасли из рабства женщину с трехлетней дочерью. Их удерживали несколько лет в рабочем доме в Щербинке.

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