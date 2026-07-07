07 июля 2026 23:57 Заставили мошенничать, угрожая убийством. История россиянки, которую продали в скам-центр в Мьянме 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Мир

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Правоохранители и дипломаты вызволили россиянку из мошеннического центра в Мьянме. Женщина думала, что едет посмотреть достопримечательности вместе со своим китайским бойфрендом, но оказалось, что парень фактически продал ее в рабство. Подробности — в материале 360.ru.

Как россиянка попала в скам-центр за границей

Пострадавшая рассказала РИА «Новости», что начала общаться с китайцем в приложении для знакомств. Имя она знает только с его слов, документы он ей, разумеется, не показывал. Новые знакомые начали встречаться и отправились в путешествие по КНР. Затем возлюбленный якобы решил показать россиянке буддийские храмы в Мьянме. Он предложил ей увидеться уже там. Но в Янгоне вместо бойфренда женщину встретил водитель. Китаец, впрочем, с радаров исчез не сразу — он еще некоторое время утверждал, что скоро приедет.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Следом за россиянкой прислали другую машину, в которую по дороге стали подсаживать других китайцев. «Бойфренд» по телефону объяснил, что это необходимо якобы для ее безопасности из-за военного положения. После прохождения нескольких блокпостов ничего не понимающую женщину пересадили на лодку, переправили через реку, поместили в еще один автомобиль и привезли в закрытый комплекс. Там еще один житель Китая встретил ее и объявил: «Тебя продали, с завтрашнего дня ты начинаешь работать здесь». Это оказался скам-центр, где, по словам россиянки, ее заставили участвовать в мошеннических схемах, угрожая убийством. Чтобы доказать серьезность своих намерений, «работодатели» при ней избили другого «сотрудника» палкой и применили к нему электрошокер.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как выяснилось позже, «возлюбленный» уже получил за женщину деньги, а ее фото, обработанное с помощью ИИ, разместили на сайтах знакомств, через которые уже она должна была обманывать людей. По словам россиянки, посредникам, привлекающим людей в такие центры, платят по 20 тысяч долларов за каждого «проданного» человека. Позже доверчивая женщина вспомнила, что в процессе общения китаец собирал ее фотографии и периодически ненавязчиво пытался проверить ее знания о скам-центрах в Мьянме. К счастью, пленницу вызволили силами российских дипломатических представительств, МВД и правоохранителей Мьянмы и Таиланда. Женщину передали сотрудникам посольства России в Таиланде, которые организуют ее возвращение на родину.

Что известно о скам-центре, где «работала» россиянка?

По словам пострадавшей, мошеннический центр называется «Тайчанг Парк». Он появился недавно, продолжает строиться и расширяться, у него мощная охрана. «Сотрудников» удерживают внутри, там же они и живут. Помимо рабочих пространств, на территории центра расположены рестораны и развлекательные заведения, массажные салоны и даже казино. В основном помещения арендуют китайские компании, уточнила россиянка.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Россиянка предположила, что денежные потоки, как и люди, фактически не выходят за пределы этой территории. Предположительно, организаторы мошеннического бизнеса сотрудничают с другими скам-кластерами в Мьянме, а также с военизированными группировками. По оценкам женщины, в «Тайчанг Парке» могут находиться минимум пять тысяч «рабов».

Схема уже стала классической

Подобные случаи уже известны. Привлечение россиян к такого рода мошенничеству проходит по «уже, к сожалению, классической схеме», отметили в МВД. Людей из разных стран заманивают за границу через соцсети и мессенджеры, обещая работу с хорошим доходом. Например, распространяют объявление о поиске работников в офис в Таиланд. На месте у приехавших отбирают паспорта и принуждают к работе в подпольных кол-центрах, онлайн-казино и других мошеннических центрах.

В последнее время в странах Юго-Восточной Азии обострилась проблема мошеннических центров, в работу которых насильственно вовлечены граждане различных государств, в том числе России. Деятельность подобных преступных организаций была зафиксирована, в частности, в Мьянме, Камбодже и Таиланде. МИД России

Фактически попавшие в рабство люди вынуждены заниматься выкачиванием денег под видом инвестиций, фишингом и так далее. Тех, кто не повинуется или не выполняют норму, могут физически наказывать. В МВД России напомнили, что для реального трудоустройства в страны Юго-Восточной Азии необходима виза. Соискателей призвали тщательно перепроверять информацию.