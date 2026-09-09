Жительница Индии провела 10 месяцев в трудовом рабстве в Кувейте

Жительница Индии вернулась домой после 10 месяцев принудительной работы в Кувейте. Об этом сообщила газета Deccan Chronicle .

На заработки за границу 35-летняя Према отправилась, чтобы содержать двух дочерей. Посредники нашли ей место в Кувейте, однако после приезда женщина столкнулась с угрозами со стороны «работодателей». Ей пришлось работать по 20 часов в сутки. За 10 месяцев она сменила три дома.

Работодатели угрожали оставить Прему без еды, если она откажется выполнять поручения. Когда женщина заявила о намерении вернуться в Индию, ее заперли в комнате. Там она провела последние два месяца, столкнувшись с жестоким обращением и нехваткой еды.

Вместе с Премой в помещении находились еще четыре женщины из других индийских штатов. Они обращались в местную полицию, но не смогли добиться помощи.

Према тайно записала видео о происходящем и разместила его в соцсетях. Обращение увидели представители фонда, который помогал домашним работницам в одном из индийских штатов. Общественники организовали возвращение женщины в Индию и освободили еще двух, находившихся вместе с ней.

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