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    Жительница Индии провела 10 месяцев в трудовом рабстве в Кувейте

    Deccan Chronicle: индианку освободили после 10 месяцев рабства в Кувейте

    Andrey Arkusha/Global Look Press
    Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Жительница Индии вернулась домой после 10 месяцев принудительной работы в Кувейте. Об этом сообщила газета Deccan Chronicle.

    На заработки за границу 35-летняя Према отправилась, чтобы содержать двух дочерей. Посредники нашли ей место в Кувейте, однако после приезда женщина столкнулась с угрозами со стороны «работодателей». Ей пришлось работать по 20 часов в сутки. За 10 месяцев она сменила три дома.

    Работодатели угрожали оставить Прему без еды, если она откажется выполнять поручения. Когда женщина заявила о намерении вернуться в Индию, ее заперли в комнате. Там она провела последние два месяца, столкнувшись с жестоким обращением и нехваткой еды.

    Вместе с Премой в помещении находились еще четыре женщины из других индийских штатов. Они обращались в местную полицию, но не смогли добиться помощи.

    Према тайно записала видео о происходящем и разместила его в соцсетях. Обращение увидели представители фонда, который помогал домашним работницам в одном из индийских штатов. Общественники организовали возвращение женщины в Индию и освободили еще двух, находившихся вместе с ней.

    Ранее в Краснодарском крае искали 30-летнего строителя, пропавшего после поездки на заработки. Мужчина не выходил на связь на протяжении как минимум 10 дней.