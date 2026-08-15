Пять россиянок и экс-королева красоты чуть не угодили в секс-рабство

На Филиппинах спасли пять россиянок из сети торговли людьми

В городе Макати на Филиппинах спасли пять россиянок и бывшую королеву красоты из мошеннической сети торговли людьми. Об этом сообщила газета Cebu Daily News .

В ходе операции силовики задержали подозреваемого в организации коммерческой сексуальной эксплуатации.

По информации бюро расследований, фигурант согласился предоставить женщин по сниженной цене — 25 тысяч песо за каждую без учета комиссионных. Пострадавших передали властям Макати для оказания помощи, расследование продолжается.

По документам спасенные гражданки России находились в стране как обычные туристки, хотя они утверждали, что приехали работать зарубежными моделями.

В настоящий момент филиппинские ведомства плотно координируют действия с посольством России для выяснения всех обстоятельств их въезда.

В конце апреля в Мьянме из рабства освободили похищенную в Таиланде россиянку.