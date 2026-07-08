Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину

Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме девушка отправилась в Россию. Она уже вылетела из аэропорта Суваннапхум, сообщили ТАСС в российском посольстве в Таиланде.

Россиянку привезли в аэропорт, где ее встретили сотрудники таиландской иммиграционной полиции. Благодаря дипломатам и правоохранителям девушка вернется на родину.

В беседе с агентством она поблагодарила всех, кто помог ей выбраться из мошеннического кол-центра.

Россиянка попала к аферистам после знакомства с китайцем через интернет. Мужчина предложил посмотреть ей достопримечательности в Мьянме, но фактически продал ее в рабство.

Россиянку привезли в скам-центр и под угрозой убийства заставили участвовать в мошеннических схемах. В качестве доказательства похитители избили другого пленника палкой и применили к нему электрошокер. В итоге девушку вызволили из кол-центра силами российских дипломатических представительств, МВД и правоохранителей Мьянмы и Таиланда.