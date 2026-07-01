Освобожденный из многолетнего рабства мужчина попросил у полиции картофель фри

Полиция Португалии и Испании раскрыла семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями эксплуатировала уязвимых людей под видом трудоустройства. Об одном из освобожденных мужчин, который провел в рабстве около 30 лет, сообщило издание Cmjornal .

По данным следствия, участники группы вербовали жителей района Коимбры, находившихся в тяжелом положении, и обещали им работу в Испании. После переезда у людей забирали документы и деньги.

Среди освобожденных оказался 63-летний мужчина. Он каждый день без выходных работал на полях, жил в запертой пристройке и не общался с внешним миром.

После десятилетий принудительного труда на банковском счете мужчины осталось 40 евро. После освобождения он сказал полицейским, что больше всего хотел бы поесть картофель фри.

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