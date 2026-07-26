Цена украинского ребенка в даркнете составляет 30-50 тысяч долларов. Об этом заявила ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, детей продают в европейские страны и впоследствии используют для рабского труда.

«От 30 до 50 тысяч долларов стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что европейские правоохранители уже зарегистрировали десятки случаев, когда использовался рабский труд детей. Вице-спикер Госдумы уточнила, что все больше подобных фактов всплывает наружу.

Кузнецова добавила, что с Украины в другие страны без законных представителей вывезли более 60 тысяч детей. Она подчеркнула, что никто не знает, что с ними стало.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обвинила ВСУ в ударах по детским площадкам и автобусам с несовершеннолетними. Он добавила, что информацию о таких фактах отправляют в международные структуры.