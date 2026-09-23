Годовалый ребенок отравился наркотиками на Ставрополье

В Ставропольском крае ребенок попал в реанимацию с токсическим отравлением

Годовалый ребенок оказался в реанимации в Ставропольском крае, после того как раскусил сверток с, предположительно, наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба региональной антинаркотической комиссии.

По предварительной информации, малыш обнаружил на тумбе сверток из фольги и раскусил его. Внутри находилось вещество, которое известно как «соль».

Мать ребенка рассказала, что запрещенные вещества оставил на тумбе его 43-летний отец — ранее судимый житель региона.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, к делу также подключились региональная прокуратура и СК России по Ставропольскому краю.

Ранее полиция в Испании задержала 25-летнюю британку после обнаружения наркотиков в крови ее восьмимесячного ребенка. Младенца передали в педиатрическое отделение с признаками недоедания.