В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Санкт-Петербурге трое мужчин задержаны по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом пишет Neva.Today .

В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и ГУФСИН России по Петербургу и Ленобласти у подозреваемых изъято 8 килограммов наркотиков, а также оборудование для культивирования растений.

Согласно уточненным данным следствия, при обыске было обнаружено 50 кустов запрещенных растений (в первоначальных сообщениях фигурировала цифра 15). На прошлой неделе, 17 сентября, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.