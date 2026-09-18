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    Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Пушкино

    Мужчина в наручниках
    Фото: Мужчина в наручниках/Медиасток.рф

    Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии 16 сентября задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При нем обнаружили сверток с синтетическим веществом, которое экспертиза позже идентифицировала как мефедрон.

    Во время патрулирования росгвардейцы заметили молодого человека, который постоянно оглядывался и смотрел в телефон. Увидев служебный автомобиль, он занервничал, выбросил сверток и попытался скрыться в лесу.

    Задержанный, уроженец Хабаровского края, сообщил, что приобрел вещество через интернет. На место вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза установила, что в свертке находился мефедрон общей массой около одного грамма.

    Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и угрозу убийством.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.