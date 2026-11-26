Сегодня 08:00 Яркий взлет и старость в забвении. Жизнь и одиночество звезды «Полосатого рейса» Маргариты Назаровой Знаменитости

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Ровно столетие назад, 26 ноября 1926 года, родилась Маргарита Назарова — легендарная советская дрессировщица тигров. Ее выступления с хищниками завораживали всех зрителей от мала до велика, а после появления комедии «Полосатый рейс» ее узнала и полюбила вся огромная страна. Как складывалась жизнь артистки и через что ей пришлось пройти на пути к славе — в материале 360.ru.

Непростой путь к арене Маргарита Назарова родилась в Детском Селе, ныне это город Пушкин под Петербургом. Ее отец работал лесником, а мать преподавала в младших классах. Сама Рита с детства увлекалась танцами и тянулась к животным. Летом семья жила в лесной сторожке, и однажды отец принес домой осиротевшего медвежонка по имени Минька, и девочка с удовольствием с ним возилась.

Фото: РИА «Новости»

С семи лет Маргарита посещала балетную студию при Доме пионеров и занималась танцами на протяжении нескольких лет. Эта пластическая подготовка впоследствии не раз помогала ей на сцене. В начале 1940-х годов семья переехала в латвийский Даугавпилс, который в 1941 году оккупировали немецкие войска. Вместе с другими гражданами 15-летнюю Маргариту принудительно вывезли на работу в Германию. Там ей приходилось работать прислугой в богатом доме, а когда заметили ее пластику, девушку отправили танцевать в кабаре. Маргарита смогла вернуться на родину лишь после того, как советские солдаты освободили Германию от гитлеровских войск. По возвращении в СССР она с 1946 года начала выступать с танцевальными номерами на эстраде и в передвижном театре оперетты. Так начался ее путь к большой сцене.

Есть такая профессия — тигров укрощать Постепенно Назарова перешла в цирк и начала осваивать разные жанры, включая работу с животными. В 1954 году Назарова стала помощницей дрессировщиков Бориса Эдера и Константина Константиновского. В том же году она получила первый серьезный опыт киносъемок. Ее пригласили дублировать актрису Лидию Юдину в фильме «Опасные тропы», где снимался амурский тигр Пурш — подопечный Бориса Эдера.

Фото: РИА «Новости»

Когда началась работа над комедией «Укротительница тигров», режиссеры Александр Ивановский и Надежда Кошеверова искали дублершу для Людмилы Касаткиной, которой предстояло играть девушку, мечтающую стать укротительницей. Назарова уже успела показать профессионализм в работе с Пуршем, поэтому выбор пал именно на нее. В сценах с тиграми Назарова работала под руководством Эдера, который не только ставил трюки, но и сам сыграл в фильме роль дрессировщика Телегина — наставника главной героини. Всего в съемках участвовали четыре тигра, и самым старшим из них был Пурш, которому тогда исполнилось всего два года. «Полосатый рейс» и всесоюзная слава Съемки «Полосатого рейса» начались после того, как генеральный секретарь КПСС Никита Хрущев посетил цирковое представление с участием Назаровой и высказал мысль, что о такой артистке должно быть обязательно снято кино. Студии занялись поиском сценария, и в итоге основой картины стала история, предложенная сценаристом Виктором Конецким. По сюжету советский теплоход перевозит тигров и львов для зоопарка, но обезьяна открывает клетки, и хищники оказываются на палубе. На помощь команде приходит скромная буфетчица Марианна, которую сыграла Назарова.

Фото: РИА «Новости»

В картине снимались 10 цирковых тигров, с которыми работали Назарова и Константиновский. Любимцем дрессировщицы был все тот же тигр Пурш, кстати, получивший имя за звуки «пурш-пурш», которыми он встречал ее. Картина вышла в 1961 году и стала лидером проката. После успеха фильма Назарову узнала вся страна. Любовь и тяжелые потери Со временем после того, как Назарова начала работать с Константином Константиновским, он стал не только наставником и партнером Назаровой, но и ее супругом. В 1960 году у пары родился сын Алексей, который вырос в цирковой среде и впоследствии тоже стал дрессировщиком, продолжив дело родителей. На протяжении долгих лет супруги работали вместе, а в 1967 году создали совместный аттракцион «Тигры, львы, медведи, лошади», который с большим успехом демонстрировали по всей стране вплоть до 1969 года. В 1969 году Назаровой присвоили звание народной артистки РСФСР. Это был год, когда ее карьера достигла вершины, но уже в следующем году для нее начались тяжелые времена.

Фото: РИА «Новости»

После того, как в 1970 году Константиновского нечаянно поранила тигрица, он скончался от воспаления мозга. Маргарита настолько тяжело переносила потерю мужа и партнера, что ей пришлось обращаться к психиатрам. После смерти мужа Назарова осталась одна с сыном-подростком и без верного партнера, который многие годы отвечал за постановку трюков и безопасность на манеже. Несмотря на подорванное здоровье, артистка нашла в себе силы вернуться на манеж и продолжила гастролировать. От известности к затворничеству В 1983 году Маргарита Назарова окончательно завершила цирковую карьеру и переехала в город Горький (ныне Нижний Новгород), где и провела последние годы жизни. Горьковский цирк выделил ей трехкомнатную квартиру в девятиэтажке напротив Главного ярмарочного дома на улице Совнаркомовской. Аттракцион с хищниками она передала сыну Алексею, который к тому времени уже работал самостоятельно. Вместе с уходом из профессии артистка пропала и из публичного пространства, и о ней постепенно стали забывать. Жила Назарова замкнуто и уединенно, почти ни с кем не общалась и не давала интервью. По воспоминаниям соседей, часть вещей после переезда она так и не распаковала, включая телевизор, подаренный Иосифом Кобзоном. Помощи от коллег и администрации цирка она не принимала, предпочитая справляться сама. Сын Алексей жил уже за границей и работал дрессировщиком, поэтому навещать мать постоянно не мог.

Фото: Нижегородский государственный цирк имени Маргариты Назаровой/скриншот с сервиса Яндекс Панорамы

Пенсия была небольшой, и, по свидетельствам журналистов, бывавших в ее квартире, обстановка оставалась более чем скромной. Когда во второй половине 90-х в СМИ вышел репортаж об этом, президент Борис Ельцин назначил ей дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, от которого Назарова отказалась. Артистка в последний раз появилась на публике на своем чествовании в нижегородском киноцентре в 2002 году. Больше она из дома практически не выходила.

Фото: РИА «Новости»

Маргарита Назарова скончалась от сердечного приступа 25 октября 2005 года, не дожив ровно месяц до 79-летия. Тело обнаружили сотрудники МЧС, вскрывшие дверь по просьбе обеспокоенной соседки, которая несколько дней не видела артистку. Прощание с Назаровой прошло в Нижнем Новгороде 29 октября 2005 года. Похоронили артистку на Аллее героев Федяковского кладбища в Кстовском районе Нижегородской области. Позже на надгробии высекли портрет артистки с ее любимцем, тигром Пуршем. На долгую память В 2016 году Первый канал показал 16-серийный биографический сериал «Маргарита Назарова», где главную роль исполнила Ольга Погодина. Чуть позже Нижегородскому цирку официально присвоили имя артистки, а на доме, где она провела последние годы, установили мемориальную доску.

Фото: РИА «Новости»

К 100-летию со дня рождения Назаровой, в 2026 году Нижегородский цирк и Союз кинематографистов выступили с инициативой установить памятник у здания цирка. «Полосатый рейс» все еще продолжает жить на экранах и в сердцах зрителей. Образ смелой буфетчицы Марианны остается популярным и у нынешнего поколения молодых людей. А за этим образом навсегда запечатлена настоящая отважная женщина, которая первой в СССР сумела приручить тигров и могла работать с десятком хищников на арене одновременно.